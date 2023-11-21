Владимира Зеленского в случае бегства с Украины может ждать участь Льва Троцкого. Об этом в интервью Youtube-каналу Judging Freedom рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам аналитика, западные лидеры говорят Зеленскому о том, что кто-то другой должен прийти на его место — тот, кто сможет подписать с Россией соглашение о мире и принять её условия. Также на Западе намекают, что больше не в состоянии поддерживать киевский режим.

Макгрегор убеждён, что отставка Зеленского пойдёт на пользу украинскому народу. В то же время экс-советник Минобороны США считает, что на него может начаться охота из-за тех жертв, которые понесли украинцы.

"Я бы удивился, если бы он выжил. Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнёт ледорубом череп", — отметил Макгрегор.