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Регион
Опубликовано 21 ноября 2023, 02:28
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В США предрекли Зеленскому незавидную участь Троцкого

Полковник Макгрегор: Зеленского после бегства с Украины ждёт участь Троцкого

Владимира Зеленского в случае бегства с Украины может ждать участь Льва Троцкого. Об этом в интервью Youtube-каналу Judging Freedom рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам аналитика, западные лидеры говорят Зеленскому о том, что кто-то другой должен прийти на его место — тот, кто сможет подписать с Россией соглашение о мире и принять её условия. Также на Западе намекают, что больше не в состоянии поддерживать киевский режим.

Макгрегор убеждён, что отставка Зеленского пойдёт на пользу украинскому народу. В то же время экс-советник Минобороны США считает, что на него может начаться охота из-за тех жертв, которые понесли украинцы.

"Я бы удивился, если бы он выжил. Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнёт ледорубом череп", — отметил Макгрегор.

Стало известно, что США уготовили Украине
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Ранее Макгрегор заявлял, что Вашингтон не допустит завершения украинского конфликта, чтобы и дальше создавать иллюзию развития Киева на фоне поддержки Запада. По его словам, расплачиваться же за прихоть США своими жизнями придётся рядовым военнослужащим ВСУ.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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