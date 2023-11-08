"Что за спорт": Макгрегор высмеял лидерство Махачева в рейтинге UFC

Ирландец Конор Макгрегор раскритиковал лидерство россиянина Ислама Махачева в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P). Запись он оставил на странице в соцсети X, однако позднее удалил её.

"Нокаутирован без сознания и пойман на стероидах. Текущий № 1 в рейтинге P4P в ММА. Что за спорт", — указал Макгрегор.