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14 октября, 18:44

Бизнесмена Чичваркина* могут оштрафовать за несоблюдение закона об иноагентах

Бизнесмену Евгению Чичваркину* грозит штраф за несоблюдение обязанностей иностранного агента. Гагаринский суд Москвы рассмотрит дело по статье о непредоставлении специальной для иноагентов отчётности в уполномоченный орган. Об этом РИА "Новости" сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Чичваркина* Е.А. Дата его рассмотрения не назначена", сказала собеседница агентства.

Бизнесмену грозит штраф до 50 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Напомним, Чичваркина* включили в список физлиц – иностранных агентов в июне 2022 года.

Чичваркин открыл бар с вечеринками для взрослых вблизи Букингемского дворца в Лондоне

Чичваркин открыл бар с вечеринками для взрослых вблизи Букингемского дворца в Лондоне

Ранее в отношении российского блогера Ильи Варламова* возбудили административное дело за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях в соцсетях.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Александра Мышляева
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