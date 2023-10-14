Бизнесмена Чичваркина* могут оштрафовать за несоблюдение закона об иноагентах

Бизнесмену Евгению Чичваркину* грозит штраф за несоблюдение обязанностей иностранного агента. Гагаринский суд Москвы рассмотрит дело по статье о непредоставлении специальной для иноагентов отчётности в уполномоченный орган. Об этом РИА "Новости" сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Чичваркина* Е.А. Дата его рассмотрения не назначена", — сказала собеседница агентства.

Бизнесмену грозит штраф до 50 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Напомним, Чичваркина* включили в список физлиц – иностранных агентов в июне 2022 года.

Ранее в отношении российского блогера Ильи Варламова* возбудили административное дело за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях в соцсетях.