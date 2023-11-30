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30 ноября, 18:20

The Economist посвятил обложку победоносному Путину

The Economist: Президент РФ Путин очень близок к победе на Украине

<p>Президент России Владимир Путин на обложке журнала The Economist.</p><p>Фото © <a href="https://twitter.com/TheEconomist/status/1730205035592597828/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">X</a> / The Economist</p>

Президент России Владимир Путин на обложке журнала The Economist.

Фото © X / The Economist

Президент РФ Владимир Путин очень близок к победе на Украине, заявил британский еженедельник The Economist. Там считают, что российский лидер подрывает убеждённость Запада в том, что Киев способен выйти из военного конфликта процветающей страной.

"Причина, по которой победа Путина возможна, заключается в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территории... Контрнаступление Украины застопорилось", — признают авторы материала, на обложку которого поместили президента РФ.

В статье сказано, что после поражения ВСУ инакомыслие в Киеве станет ещё хуже. А на Западе будут призывать перестать финансировать Незалежную. Колумнисты выразили уверенность в том, что в 2024 году Россия будет в ещё более сильной позиции. Обозреватели британского еженедельника считают, что Западу, в частности европейским странам, мешают "фатализм, расслабленность и шокирующее отсутствие стратегического видения". The Economist отмечает, что Москва успешно переводит страну на военные рельсы, избежала раскола элит и социальных волнений и продолжает получать существенные доходы от продажи чёрного золота, так как попытки Запада "ограничить цены на российскую нефть провалились из-за появления параллельных структур её реализации", на которые он не может повлиять.

А вот положение Владимира Зеленского там считают не очень радужным. По оценке авторов материала, он потерял поддержку общества, а в стране и вовсе идёт внутриполитическая борьба. В то же время западные страны начали сомневаться по поводу целесообразности поддержки Киева, отмечает журнал.

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Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский начал осознавать: его союзники почти полностью потеряли веру в позитивный для Киева исход конфликта с Российской Федерацией. А издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ писало, что США и Германия хотят вынудить Зеленского начать переговоры с Россией.

Александра Мышляева
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