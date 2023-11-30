The Economist посвятил обложку победоносному Путину

Президент РФ Владимир Путин очень близок к победе на Украине, заявил британский еженедельник The Economist. Там считают, что российский лидер подрывает убеждённость Запада в том, что Киев способен выйти из военного конфликта процветающей страной.

"Причина, по которой победа Путина возможна, заключается в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территории... Контрнаступление Украины застопорилось", — признают авторы материала, на обложку которого поместили президента РФ.

В статье сказано, что после поражения ВСУ инакомыслие в Киеве станет ещё хуже. А на Западе будут призывать перестать финансировать Незалежную. Колумнисты выразили уверенность в том, что в 2024 году Россия будет в ещё более сильной позиции. Обозреватели британского еженедельника считают, что Западу, в частности европейским странам, мешают "фатализм, расслабленность и шокирующее отсутствие стратегического видения". The Economist отмечает, что Москва успешно переводит страну на военные рельсы, избежала раскола элит и социальных волнений и продолжает получать существенные доходы от продажи чёрного золота, так как попытки Запада "ограничить цены на российскую нефть провалились из-за появления параллельных структур её реализации", на которые он не может повлиять.