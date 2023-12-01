Гордон* указал на победу Путина и распёк команду Зеленского за срыв переговоров в 2022-м
Журналист Гордон* признал, что Россия побеждает в конфликте с Украиной
Журналист Дмитрий Гордон*. Обложка © ТАСС / БелТА / Николай Петров
Украинский журналист Дмитрий Гордон* вслед за бизнесменом Евгением Чичваркиным* заявил, что Российская Федерация и, в частности, её президент Владимир Путин одерживают верх в конфликте, а Киеву не стоило отказываться от переговоров с Москвой в 2022 году.
"Те [россияне] наращивают производство, атакуют. У нас недополучение оружия, у нас не хватает ребят. И они измождают нашу инфраструктуру, нас измождают ночными атаками. Они раскалывают украинское общество. Это ж комплекс мер. Они подкупают политиков на Западе. Санкции не работают, давайте это признаем. Не может страна-агрессор получать от нефти и газа 600 миллиардов долларов в год", — сказал он в эфире своей передачи, отметив, что доходы РФ позволяют ей обеспечивать свою армию в конфликте.
Журналист также признал провал контрнаступления ВСУ. Он боится, что в этих обстоятельствах Запад откажется от помощи Киеву, ведь дальнейшего выделения средств в таких объёмах налогоплательщики попросту не поймут. С оружием тоже самое — Запад слишком прагматичен и циничен, чтобы продолжать поставки вооружений в прежних объёмах, они отправят Украину договариваться с русскими. По мнению Гордона*, такой исход событий очень вероятен.
"Идите договаривайтесь с русскими, скажет Запад. А НАТО? Да какое НАТО. А Евросоюз? Да какой Евросоюз. Они что, горят желанием нас принять туда? Я слышу только разговоры. Мы же на Майдан выходили в 2013—2014 годах за европейскую ассоциацию. Так где же она? Мы ещё того не получили", — констатировал украинский публицист.
На фоне этих обстоятельств, с нежеланием Запада выполнять данные Украине обещания и его стремлением вновь торговать с РФ, а также материалами в западной прессе и заявлениями западных послов, всё идёт к тому, что Киеву придётся сесть за стол переговоров с Москвой. А сильную дипломатическую позицию украинская сторона давно утратила, считает журналист.
"Они нам опять скажут: отказ от НАТО и ЕС. И где мы стоим, они это и не скрывают, — там Россия, а где вы стоите — там Украина. Всё то же самое. Так возникает вопрос к Давиду Арахамии: о чём тогда вы пытались с ними договориться? И прошло столько времени, такие потери страшные, так те условия лучше, чем эти условия, или хуже?", — задался вопросом Гордон*.
Напомним, в конце ноября лидер украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что конфликт России и Украины мог бы завершиться весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтралитет и не вмешался бывший британский премьер Борис Джонсон. А вечером того же дня бизнесмен Евгений Чичваркин* заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией, и призвал признать этот факт.
* Признаны Минюстом России иностранными агентами.