Украинский журналист Дмитрий Гордон* вслед за бизнесменом Евгением Чичваркиным* заявил, что Российская Федерация и, в частности, её президент Владимир Путин одерживают верх в конфликте, а Киеву не стоило отказываться от переговоров с Москвой в 2022 году.

"Те [россияне] наращивают производство, атакуют. У нас недополучение оружия, у нас не хватает ребят. И они измождают нашу инфраструктуру, нас измождают ночными атаками. Они раскалывают украинское общество. Это ж комплекс мер. Они подкупают политиков на Западе. Санкции не работают, давайте это признаем. Не может страна-агрессор получать от нефти и газа 600 миллиардов долларов в год", — сказал он в эфире своей передачи, отметив, что доходы РФ позволяют ей обеспечивать свою армию в конфликте.

Журналист также признал провал контрнаступления ВСУ. Он боится, что в этих обстоятельствах Запад откажется от помощи Киеву, ведь дальнейшего выделения средств в таких объёмах налогоплательщики попросту не поймут. С оружием тоже самое — Запад слишком прагматичен и циничен, чтобы продолжать поставки вооружений в прежних объёмах, они отправят Украину договариваться с русскими. По мнению Гордона*, такой исход событий очень вероятен.

"Идите договаривайтесь с русскими, скажет Запад. А НАТО? Да какое НАТО. А Евросоюз? Да какой Евросоюз. Они что, горят желанием нас принять туда? Я слышу только разговоры. Мы же на Майдан выходили в 2013—2014 годах за европейскую ассоциацию. Так где же она? Мы ещё того не получили", — констатировал украинский публицист.

На фоне этих обстоятельств, с нежеланием Запада выполнять данные Украине обещания и его стремлением вновь торговать с РФ, а также материалами в западной прессе и заявлениями западных послов, всё идёт к тому, что Киеву придётся сесть за стол переговоров с Москвой. А сильную дипломатическую позицию украинская сторона давно утратила, считает журналист.

"Они нам опять скажут: отказ от НАТО и ЕС. И где мы стоим, они это и не скрывают, — там Россия, а где вы стоите — там Украина. Всё то же самое. Так возникает вопрос к Давиду Арахамии: о чём тогда вы пытались с ними договориться? И прошло столько времени, такие потери страшные, так те условия лучше, чем эти условия, или хуже?", — задался вопросом Гордон*.