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Зеленский признал, что слышит на Западе голоса о необходимости переговоров

1 декабря, 09:57
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Roman Pilipey</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Roman Pilipey

Владимир Зеленский признал, что "некоторые голоса" на Западе действительно высказываются в пользу переговоров с Россией, но он не чувствует давления по этому вопросу.

"Я пока этого не чувствую", заявил Зеленский в интервью.

Госдеп опроверг, что США и Германия хотят вынудить Киев начать переговоры

Госдеп опроверг, что США и Германия хотят вынудить Киев начать переговоры

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что ни одна из стран НАТО не давит на Украину в вопросе начала мирных переговоров с Россией. Возможно, Столтенберг забыл, но премьер-министр одной из стран блока — Словакии — ранее заявил, что десять лет переговоров о решении конфликта на Украине при прекращении огня лучше, чем десять лет безрезультатных сражений. С ним согласился и глава Министерства иностранных дел Словакии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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