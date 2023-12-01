Зеленский признал, что слышит на Западе голоса о необходимости переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Roman Pilipey
Владимир Зеленский признал, что "некоторые голоса" на Западе действительно высказываются в пользу переговоров с Россией, но он не чувствует давления по этому вопросу.
"Я пока этого не чувствую", — заявил Зеленский в интервью.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что ни одна из стран НАТО не давит на Украину в вопросе начала мирных переговоров с Россией. Возможно, Столтенберг забыл, но премьер-министр одной из стран блока — Словакии — ранее заявил, что десять лет переговоров о решении конфликта на Украине при прекращении огня лучше, чем десять лет безрезультатных сражений. С ним согласился и глава Министерства иностранных дел Словакии.