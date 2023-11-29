Одна из стран НАТО призвала к началу переговоров по Украине
Глава МИД Словакии Бланар: Братислава выступает за мир и переговоры по Украине
Братислава выступает за объявление перемирия между сторонами, участвующими в конфликте на Украине, и начало переговоров. Такое заявление в интервью изданию Hlavné správy сделал глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
"Для нас, и я убеждён, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее — скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей лучше годами вести переговоры", — заявил руководитель МИД.
Дипломат подчеркнул, что не хочет ставить под сомнение решение Запада о поставке киевскому режиму вооружений, однако в мире уже чувствуется определённая усталость от происходящего на Украине.
Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после завершения встречи со своим коллегой из Чехии Петром Фиалой высказал аналогичную мысль. По его словам, десять лет переговоров о решении конфликта на Украине при прекращении огня будут лучше, чем десять лет безрезультатных сражений.
Pixabay