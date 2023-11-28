Захарова раскрыла, кто запретил Киеву вести переговоры с Москвой
Захарова: Вашингтон и Лондон запретили Киеву вести переговоры с Москвой
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что именно западные государства заблокировали возможность переговоров между Россией и Украиной. По её словам, они не хотели деэскалации.
"Весной 2022 года Киев запросил переговоры с Россией, на что Россия дала своё согласие и начала в ответ на эту просьбу вести переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной. Почему? Потому что переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно", — приводит слова Захаровой RT.
Представитель МИД считает, что лидеры Запада хотят завершения конфликта именно на поле боя.
Ранее глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вооружённый конфликт мог завершиться весной 2022 года, если бы тогдашний премьер Британии Борис Джонсон не сорвал мирные переговоры. По его словам, глава кабмина Соединённого Королевства сказал Киеву не подписывать какие-либо мирные соглашения с Москвой и продолжать воевать. В Госдуме же отметили, что, говоря о роли Джонсона в отказе от переговоров, Киев ищет пути отхода.
ТАСС / Валерий Шарифулин