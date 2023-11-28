Захарова раскрыла, кто запретил Киеву вести переговоры с Москвой

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что именно западные государства заблокировали возможность переговоров между Россией и Украиной. По её словам, они не хотели деэскалации.

"Весной 2022 года Киев запросил переговоры с Россией, на что Россия дала своё согласие и начала в ответ на эту просьбу вести переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной. Почему? Потому что переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а им это было не нужно", — приводит слова Захаровой RT.