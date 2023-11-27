Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон должен понести ответственность за срыв мирных переговоров между Россией и Украиной. Таким мнением поделился британский политик Джордж Гэллоуэй. Он считает, что именно по вине Джонсона убито множество солдат ВСУ, а также потрачены огромные финансовые средства.

"При написании истории прокси-конфликта с Россией, где погибли сотни тысяч украинских солдат, боюсь, след Бориса Джонсона навсегда отпечатается в этой кровавой бойне", — сказал Гэллоуэй на своём ютуб-канале.