"Возомнил себя Черчиллем": Сорвавшего мирные переговоры Украины и России Джонсона призвали к ответу
Политик Гэллоуэй: Джонсон должен ответить за срыв переговоров Украины и России
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон должен понести ответственность за срыв мирных переговоров между Россией и Украиной. Таким мнением поделился британский политик Джордж Гэллоуэй. Он считает, что именно по вине Джонсона убито множество солдат ВСУ, а также потрачены огромные финансовые средства.
"При написании истории прокси-конфликта с Россией, где погибли сотни тысяч украинских солдат, боюсь, след Бориса Джонсона навсегда отпечатается в этой кровавой бойне", — сказал Гэллоуэй на своём ютуб-канале.
Политик подчеркнул, что Джонсон возомнил себя Уинстоном Черчиллем, хотя на самом деле даже недостоин чистить ботинки экс-премьера Соединённого Королевства.
Ранее лидер украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вооружённый конфликт мог завершиться весной 2022 года, если бы Борис Джонсон не сорвал мирные переговоры. Тогда, по его словам, экс-премьер Британии сказал Киеву не подписывать какие-либо мирные соглашения с Москвой и продолжать воевать.
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