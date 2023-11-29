В НАТО отказались давить на Украину в вопросе переговоров и решили накачивать её оружием "ради мира"

Ни одна из стран НАТО не давит на Украину в вопросе начала мирных переговоров с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Посыл состоит в том, что мы должны оказывать Украине военную помощь, поскольку это путь к миру. Мы знаем, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров", — сказал он в интервью "Би-би-си".