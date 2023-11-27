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27 ноября, 14:53

Госдеп опроверг, что США и Германия хотят вынудить Киев начать переговоры

Вашингтон и Берлин не оказывают давления на Киев с целью начала мирных переговоров. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, комментируя публикацию газеты Bild.

"Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем", отметил О’Брайен.

Он добавил, что Вашингтон не видит признаков "готовности России рассмотреть возможность переговоров".

В США узнали, на что готовы украинцы ради мира с Россией

В США узнали, на что готовы украинцы ради мира с Россией

Напомним, ранее издание Bild узнало, что США и Германия якобы хотят вынудить Владимира Зеленского наконец-то начать переговоры с Россией. Однако Вашингтон и Берлин не планируют убеждать его напрямую, а просто будут ограничивать помощь Киеву.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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