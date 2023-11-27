Госдеп опроверг, что США и Германия хотят вынудить Киев начать переговоры
Вашингтон и Берлин не оказывают давления на Киев с целью начала мирных переговоров. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, комментируя публикацию газеты Bild.
"Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем", — отметил О’Брайен.
Он добавил, что Вашингтон не видит признаков "готовности России рассмотреть возможность переговоров".
Напомним, ранее издание Bild узнало, что США и Германия якобы хотят вынудить Владимира Зеленского наконец-то начать переговоры с Россией. Однако Вашингтон и Берлин не планируют убеждать его напрямую, а просто будут ограничивать помощь Киеву.
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