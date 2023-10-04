"Вела себя грубо": Продавец Cartier раскрыла, как Зеленская спустила более $1 млн на украшения

Жена Владимира Зеленского потратила в Нью-Йорке более 1 миллиона долларов на украшения Cartier. Внушительный чек Елены обнародовала в соцсети Instagram* девушка, которая представилась уже бывшим продавцом люксового бутика.

Продавец Cartier раскрыла, как Зеленская спустила более $1 млн на украшения. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gorgeous.bb.jeanette

По её словам, Елена Зеленская посетила магазин во время поездки в Нью-Йорк, где её супруг выступал со своим первым личным обращением к Генеральной Ассамблее ООН, требуя от Запада денег и оружия. Как утверждает экс-сотрудница Cartier, жена Зеленского в день шоппинга вела себя весьма грубо и недружелюбно.

"Она была моим первым VIP-клиентом. Я попыталась провести ей небольшую экскурсию по бутику, но ей было неинтересно", — поделилась девушка в сторис.

Когда она начала показывать Зеленской различные украшения, то та заявила ей, что её мнения никто тут не спрашивает, после чего потребовала позвать менеджера. На следующий день продавщицу уволили из бутика за "плохой сервис". Вскоре она вернулась на работу, чтобы забрать личные вещи, и вместе с ними прихватила копию чека Зеленской, где видно её имя и список покупок. Вместе с налогами Елена потратила более чем 1,1 миллиона долларов.

Ранее Лайф сообщал о новом коррупционном скандале, который вспыхнул на Украине. Так, было заведено уголовное дело против брата замруководителя офиса Зеленского Ростислава Шурмы — Олега Шурмы. По данным местных СМИ, разбирательство касается выплат за электроэнергию с солнечных электростанций, которые находятся на территориях, вернувшихся в состав России.