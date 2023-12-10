Читатели британского издания Daily Mail предрекли Владимиру Зеленскому, который мечтает остаться у власти на второй срок, поражение. По их мнению, с ним разберётся его же окружение или же сам украинский народ.

"Зеленский — позор для Украины, все это знают", — написал один из читателей.

"Неужели кто-то действительно думает, что украинский народ хочет продолжать этот бессмысленный конфликт после того, как почти целое поколение мужчин оказалось в мешках для трупов?" — подхватил другой комментатор.

Ещё один пользователь заявил, что ошибка Зеленского заключается в том, что тот уверен в бесконечной поддержке со стороны Запада, благодаря которой ему удастся затянуть конфликт на долгие годы, чтобы остаться у власти. Однако так называемые союзники Украины уже "сыты по горло её постоянным попрошайничеством". В конечном итоге британцы сошлись во мнении, что "бесполезного" Зеленского вскоре уберёт либо ЦРУ, либо народ, либо собственное окружение.