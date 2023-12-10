Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 10:07

"Он — позор для Украины": В Британии предрекли Зеленскому незавидное будущее

Читатели Daily Mail предрекли скорое свержение Зеленского самими же украинцами

Читатели британского издания Daily Mail предрекли Владимиру Зеленскому, который мечтает остаться у власти на второй срок, поражение. По их мнению, с ним разберётся его же окружение или же сам украинский народ.

"Зеленский — позор для Украины, все это знают", — написал один из читателей.

"Неужели кто-то действительно думает, что украинский народ хочет продолжать этот бессмысленный конфликт после того, как почти целое поколение мужчин оказалось в мешках для трупов?" — подхватил другой комментатор.

Ещё один пользователь заявил, что ошибка Зеленского заключается в том, что тот уверен в бесконечной поддержке со стороны Запада, благодаря которой ему удастся затянуть конфликт на долгие годы, чтобы остаться у власти. Однако так называемые союзники Украины уже "сыты по горло её постоянным попрошайничеством". В конечном итоге британцы сошлись во мнении, что "бесполезного" Зеленского вскоре уберёт либо ЦРУ, либо народ, либо собственное окружение.

Зеленскому посоветовали подходящего кандидата для безопасной "смены караула"

Зеленскому посоветовали подходящего кандидата для безопасной "смены караула"

А ранее появилась информация о том, что Зеленский на фоне обострения конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным хочет незаметно покинуть Украину и придумывает план побега. В частности, он может незаметно выехать за пределы страны на американской дипломатической машине.

Обложка ©

president.gov.ua

Наталья Исакова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров