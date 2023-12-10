Зеленскому посоветовали подходящего кандидата для безопасной "смены караула"

Наиболее безопасным преемником для Владимира Зеленского может стать глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает итальянское издание Antidiplomatico.

"Самым безопасным вариантом для него может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула", — указано в статье.

Как утверждают авторы материала, прочие кандидаты на президентский пост на Украине угрожают политической карьере и жизни Зеленского. Параллельно имеет большое значение отношение жителей Украины к Ермаку.

Однако в статье также упоминается опрос социологической службы центра Разумкова в июле 2023 года, согласно которому только 37,8% украинцев склонны доверять администрации Зеленского.