"Хочет, чтобы о нём позаботились": В США раскрыли планы Зеленского по подготовке побега
Джонсон: Зеленский просил у Остина и Блинкена гарантии безопасности при побеге
Владимир Зеленский во время визитов американских политиков просил у них помощи на случай побега. Об этом на YouTube-канале Redacted рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
"Я уверен, что во время визитов Уильяма Бёрнса, Ллойда Остина или Энтони Блинкена в разговорах с ними Зеленский просил гарантий. Он хочет чего-то большего, чем простых обещаний, чтобы <…> о нём позаботились, когда придёт время", — сообщил Джонсон.
По его словам, у Зеленского сейчас трудности из-за конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Джонсон считает, что у второго есть преимущества, ведь на его стороне военные. Также экс-сотрудник ЦРУ выразил мнение, что Украину сейчас не спасёт даже новый пакет военной помощи, тогда как российские войска, невзирая на погодные условия, продолжают наступать.
Ранее Лайф писал, что план побега Зеленского с Украины просчитали по шопингу жены на миллионы долларов. Она, кстати, сегодня попросила Запад не прекращать помогать Украине, за что была высмеяна Марией Захаровой.
t.me / Zelenskiy / Official