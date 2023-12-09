"Хочет, чтобы о нём позаботились": В США раскрыли планы Зеленского по подготовке побега

Владимир Зеленский во время визитов американских политиков просил у них помощи на случай побега. Об этом на YouTube-канале Redacted рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

"Я уверен, что во время визитов Уильяма Бёрнса, Ллойда Остина или Энтони Блинкена в разговорах с ними Зеленский просил гарантий. Он хочет чего-то большего, чем простых обещаний, чтобы <…> о нём позаботились, когда придёт время", — сообщил Джонсон.