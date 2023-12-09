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9 декабря, 18:47

"Хочет, чтобы о нём позаботились": В США раскрыли планы Зеленского по подготовке побега

Джонсон: Зеленский просил у Остина и Блинкена гарантии безопасности при побеге

Владимир Зеленский во время визитов американских политиков просил у них помощи на случай побега. Об этом на YouTube-канале Redacted рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

"Я уверен, что во время визитов Уильяма Бёрнса, Ллойда Остина или Энтони Блинкена в разговорах с ними Зеленский просил гарантий. Он хочет чего-то большего, чем простых обещаний, чтобы <…> о нём позаботились, когда придёт время", — сообщил Джонсон.

По его словам, у Зеленского сейчас трудности из-за конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Джонсон считает, что у второго есть преимущества, ведь на его стороне военные. Также экс-сотрудник ЦРУ выразил мнение, что Украину сейчас не спасёт даже новый пакет военной помощи, тогда как российские войска, невзирая на погодные условия, продолжают наступать.

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Ранее Лайф писал, что план побега Зеленского с Украины просчитали по шопингу жены на миллионы долларов. Она, кстати, сегодня попросила Запад не прекращать помогать Украине, за что была высмеяна Марией Захаровой.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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