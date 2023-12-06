План побега Зеленского с Украины просчитали по шопингу жены на миллионы долларов

Владимир Зеленский уже давно подготовил план отступления, заявил политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков. По его мнению, политик понимает, что западные поставки вооружения и денег вот-вот прекратятся и Незалежная проиграет в конфликте, и к такому исходу уже подготовился.

"Сам Зеленский, мне кажется, готовит запасной аэродром, потому что все деньги уже вывезены на Запад. Объекты собственности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке уже приобретены. Жена уже закупается на миллионы долларов в Нью-Йорке. У него всё хорошо", — сказал Косоруков в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, Зеленский убежит с Украины, так как видит, что помощь со стороны Запада исчерпывается. Поставки пролонгировать нечем, тем более что США начали активно снабжать вооружением Израиль.

Косоруков напомнил, что в Германии тоже признали нехватку снарядов, в Польше ухудшились экономические отношения из-за забастовки дальнобойщиков на границе, Украина теряет огромные объёмы экспорта. Прибалтика также помочь ничем не может. А помощь со стороны Финляндии, по мнению специалиста, слишком незначительная. Он счёл странной просьбу Залужного выделить Незалежной 17 миллионов снарядов, так как это просто невозможно, потому что это больше, чем есть во всём мире.

"Он ещё заявлял, что нужна сумма в 450 миллиардов долларов. В данном случае эти деньги должны пойти на создание производства реальных компетенций, обучение специалистов, военнослужащих. Это не делается за несколько месяцев и даже за несколько лет. Это целая военная школа", — пояснил политолог.