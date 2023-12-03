Средства массовой информации Пятой республики полностью поменяли риторику при освещении конфликта на Украине. Об этом в социальной сети Х написал председатель французской политической фракции "Патриоты" Флориан Филиппо.

Комментируя сюжет телеканала LCI с заголовком "Что, если в конечном итоге Украина проиграет", глава "Патриотов" заявил, что в настоящее время во Франции можно наблюдать полную смену нарратива в сфере деятельности СМИ. Также политик подчеркнул, что его и его сторонников в течение полутора лет оскорбляли за то, что они осмелились говорить очевидное про ситуацию с украинским кризисом.

"Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!" — заявил Филиппо.