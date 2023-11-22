В Германии больше не верят в победу Украины из-за Зеленского

Владимир Зеленский своими неосторожными высказываниями заставил западные страны сомневаться в возможности победы Украины. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Авторы статьи напомнили, что Зеленский ранее регулярно заявлял, что Киев пропадёт без американской поддержки. Теперь и министру обороны Германии Борису Писториусу, который накануне прибыл в украинскую столицу, пришлось признать, что цель Евросоюза по поставке ВСУ миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 года не может быть достигнута. Кроме того, ситуацию ухудшает конфликт Зеленского с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным. Если Украина не займёт единую позицию, то Запад так и не поверит в неё, уверены журналисты.

"Вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой", — резюмируется в материале.