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22 ноября, 08:51

В Германии больше не верят в победу Украины из-за Зеленского

Die Welt: Зеленский неосторожными высказываниями посеял сомнения в победе ВСУ

Владимир Зеленский своими неосторожными высказываниями заставил западные страны сомневаться в возможности победы Украины. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Авторы статьи напомнили, что Зеленский ранее регулярно заявлял, что Киев пропадёт без американской поддержки. Теперь и министру обороны Германии Борису Писториусу, который накануне прибыл в украинскую столицу, пришлось признать, что цель Евросоюза по поставке ВСУ миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 года не может быть достигнута. Кроме того, ситуацию ухудшает конфликт Зеленского с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным. Если Украина не займёт единую позицию, то Запад так и не поверит в неё, уверены журналисты.

"Вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой", — резюмируется в материале.

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А ранее российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что смена Зеленского на кого-то "более адекватного" неизбежна. В беседе с Лайфом она отметила, что внешнеполитическая ситуация складывается в пользу Москвы и это уже очевидно абсолютно всем.

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Getty Images / Leon Neal

Наталья Исакова
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