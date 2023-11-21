Вслед за главой Пентагона в Киев приехал министр обороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кадры прибытия Писториуса в Киев. Видео © X (бывший Twitter) / Julian Roepcke

По данным издания, Писториус проведёт встречу с Владимиром Зеленским и новым министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым, а также примет участие в церемонии возложения венков на Майдане и посетит центр военной подготовки.

Отметим, что это второй визит Писториуса на Украину с тех пор, как он занял пост министра обороны ФРГ в январе 2023 года. В предыдущий раз он был в Киеве в феврале.