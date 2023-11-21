Вслед за главой Пентагона в Киев приехал министр обороны Германии
В Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны ФРГ Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кадры прибытия Писториуса в Киев. Видео © X (бывший Twitter) / Julian Roepcke
По данным издания, Писториус проведёт встречу с Владимиром Зеленским и новым министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым, а также примет участие в церемонии возложения венков на Майдане и посетит центр военной подготовки.
Отметим, что это второй визит Писториуса на Украину с тех пор, как он занял пост министра обороны ФРГ в январе 2023 года. В предыдущий раз он был в Киеве в феврале.
Накануне, 20 ноября, Киев с официальным визитом посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Там он после переговоров с украинскими властями заявил, что США выделят украинцам новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. В него, в частности, вошла одна система HIMARS.
ТАСС/ DPA / picture-alliance