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21 ноября, 06:36

Вслед за главой Пентагона в Киев приехал министр обороны Германии

В Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны ФРГ Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кадры прибытия Писториуса в Киев. Видео © X (бывший Twitter) / Julian Roepcke

По данным издания, Писториус проведёт встречу с Владимиром Зеленским и новым министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым, а также примет участие в церемонии возложения венков на Майдане и посетит центр военной подготовки.

Отметим, что это второй визит Писториуса на Украину с тех пор, как он занял пост министра обороны ФРГ в январе 2023 года. В предыдущий раз он был в Киеве в феврале.

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У Зеленского была истерика: Раскрыта истинная цель визита главы Пентагона в Киев

Накануне, 20 ноября, Киев с официальным визитом посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Там он после переговоров с украинскими властями заявил, что США выделят украинцам новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. В него, в частности, вошла одна система HIMARS.

Обложка ©

ТАСС/ DPA / picture-alliance

Наталья Исакова
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