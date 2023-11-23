"Очередной чек": Во Франции возмутились решением фон дер Ляйен по Украине
Политик Филиппо назвал безумием выделение ЕК очередного пакета помощи Украине
Во Франции председатель партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал перечисление киевскому режиму очередного транша помощи от Евросоюза. Как написал политик в социальной сети Х, ежемесячные выплаты Киеву являются безумием.
"Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на €1,5 миллиарда. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие", — заявил глава "Патриотов".
Он отметил, что это всё происходит на фоне фактического проигрыша Киева в военном конфликте. При этом политик напомнил о запредельном уровне коррупции на Украине. В то же время, по словам Филиппо, в его родной Франции действующая администрация национального лидера Эмманюэля Макрона сократила бюджет медицинских учреждений на 600 миллионов евро к следующему году.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю пригрозил прекратить выделение Евросоюзом помощи Киеву и заблокировать вступление Украины в объединение, если лидеры ЕС не одобрят пересмотр политики в отношении Незалежной.
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