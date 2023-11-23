"Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на €1,5 миллиарда. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие", — заявил глава "Патриотов".

Он отметил, что это всё происходит на фоне фактического проигрыша Киева в военном конфликте. При этом политик напомнил о запредельном уровне коррупции на Украине. В то же время, по словам Филиппо, в его родной Франции действующая администрация национального лидера Эмманюэля Макрона сократила бюджет медицинских учреждений на 600 миллионов евро к следующему году.