Орбан поставил ЕС ультиматум из-за помощи Киеву

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил прекратить выделение Евросоюзом помощи Киеву и заблокировать вступление Украины в объединение, если лидеры ЕС не одобрят пересмотр политики в отношении Незалежной. Об этом он заявил в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю.

По мнению Орбана, решение о поддержке Киева, начале переговоров о присоединении к Евросоюзу и антироссийских санкциях не может быть принято до того, пока не пройдёт стратегическое обсуждение на саммите объединения в декабре в Брюсселе. Глава венгерского кабмина подчеркнул, что Евросовету необходимо подвести итоги реализации политики в отношении Незалежной.

"Евросовет не может принимать решения о гарантиях безопасности или финансовой поддержке Киева, одобрять усиление режима санкций ЕС или договариваться о процессе расширения, если не будет консенсуса по поводу нашей будущей стратегии в отношении Украины", — приводит фрагмент письма Politico.