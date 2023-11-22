Регион

Уведомления отключены

22 ноября, 18:17

Орбан поставил ЕС ультиматум из-за помощи Киеву

Politico: Орбан пригрозил перестать помогать Киеву из-за стратегии ЕС по Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил прекратить выделение Евросоюзом помощи Киеву и заблокировать вступление Украины в объединение, если лидеры ЕС не одобрят пересмотр политики в отношении Незалежной. Об этом он заявил в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю.

По мнению Орбана, решение о поддержке Киева, начале переговоров о присоединении к Евросоюзу и антироссийских санкциях не может быть принято до того, пока не пройдёт стратегическое обсуждение на саммите объединения в декабре в Брюсселе. Глава венгерского кабмина подчеркнул, что Евросовету необходимо подвести итоги реализации политики в отношении Незалежной.

"Евросовет не может принимать решения о гарантиях безопасности или финансовой поддержке Киева, одобрять усиление режима санкций ЕС или договариваться о процессе расширения, если не будет консенсуса по поводу нашей будущей стратегии в отношении Украины", — приводит фрагмент письма Politico.

Евросоюз снова откладывает обсуждение принятия Украины в свой состав

Евросоюз снова откладывает обсуждение принятия Украины в свой состав

Ранее Орбан заявил, что амбициозный план Европы по Украине оказался провальным. Его авторы надеялись нанести России поражение за счёт финансирования Киева.

Обложка ©

ТАСС / AP / Virginia Mayo

Никита Осипов
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров