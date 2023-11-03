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3 ноября, 09:54

"Полный провал": Орбан рассказал об амбициозном плане Европы по Украине

Орбан заявил, что амбициозный план Европы по Украине оказался провальным

Амбициозный план европейских стран по Украине, авторы которого надеялись нанести России поражение за счёт финансирования Незалежной, оказался провальным. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

"Уже стало явно, что та европейская стратегия, которую преследуют до сих пор, — полный провал, так как Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, а они будут предоставлять финансирование и оружие", — отметил он в ходе выступления на саммите Организации тюркских стран в Астане.

По словам Орбана, в Брюсселе думают, что "Киев победит, а западные государства после этого смогут поменять власть в России". Кроме того, политик напомнил о "плане Б", который поддерживает Венгрия — он предусматривает поддержание мира и безопасности.

Орбан заявил, что Венгрия не станет "явольной" страной

Орбан заявил, что Венгрия не станет "явольной" страной

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения Орбана в пророссийской позиции. Лидер РФ назвал его провенгерским политиком.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Никита Осипов
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