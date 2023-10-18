"Они ему завидуют": Путин ответил тем, кто называет Орбана пророссийским политиком

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является в полной мере "провенгерским политиком", а те, кто называет его пророссийским, просто не обладают мужеством отстаивать интересы своего народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Пекин.

"Что касается премьер-министра Орбана, его часто обвиняют в каких-то пророссийских настроениях, это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик", — сказал Путин.

Президент добавил, что нападают на Орбана не за то, что он занимает какую-то другую позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа. Причём этого мужества многие политические деятели сегодняшней Европы лишены, подчеркнул Путин.

"У них нет такого мужества, они ему завидуют. За это на него и нападают", — добавил президент.