Путин откровенно высказался об Орбане
Путин: Разные взгляды с Орбаном не мешают разговаривать и искать решение проблем
Российский лидер Владимир Путин отметил, что, несмотря на разные взгляды с венгерским премьером Виктором Орбаном, помех для общения и поиска решения вопросов нет. Об этом президент заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Путин заявил, что разные взгляды с Орбаном не мешают разговаривать и искать решение проблем. Видео © LIFE
Говоря об Орбане, Путин подчеркнул, что тот относится к "немногочисленной когорте европейских политиков", которые способны отстаивать интересы, причём делает это достаточно настойчиво.
"У нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решения каких-то вопросов, каких-то проблем", — заключил президент РФ.
Как сообщал Лайф, Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". У главы государства также запланирован ряд двусторонних переговоров: он уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом и главой Правительства Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром. А на завтра у президента РФ запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня главы России и Китая сфотографировались вместе.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров