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17 октября, 17:31

Путин откровенно высказался об Орбане

Путин: Разные взгляды с Орбаном не мешают разговаривать и искать решение проблем

Российский лидер Владимир Путин отметил, что, несмотря на разные взгляды с венгерским премьером Виктором Орбаном, помех для общения и поиска решения вопросов нет. Об этом президент заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин заявил, что разные взгляды с Орбаном не мешают разговаривать и искать решение проблем. Видео © LIFE

Говоря об Орбане, Путин подчеркнул, что тот относится к "немногочисленной когорте европейских политиков", которые способны отстаивать интересы, причём делает это достаточно настойчиво.

"У нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решения каких-то вопросов, каких-то проблем", — заключил президент РФ.

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Как сообщал Лайф, Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". У главы государства также запланирован ряд двусторонних переговоров: он уже провёл встречи с премьер-министром Венгрии Орбаном, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом и главой Правительства Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром. А на завтра у президента РФ запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня главы России и Китая сфотографировались вместе.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Никита Осипов
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