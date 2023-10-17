Путин откровенно высказался об Орбане

Российский лидер Владимир Путин отметил, что, несмотря на разные взгляды с венгерским премьером Виктором Орбаном, помех для общения и поиска решения вопросов нет. Об этом президент заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин заявил, что разные взгляды с Орбаном не мешают разговаривать и искать решение проблем. Видео © LIFE

Говоря об Орбане, Путин подчеркнул, что тот относится к "немногочисленной когорте европейских политиков", которые способны отстаивать интересы, причём делает это достаточно настойчиво.