Зеленского вновь пригласили выступить перед Сенатом Конгресса США
Владимира Зеленского пригласили выступить перед Сенатом Конгресса США, рассказали в пресс-службе аппарата верхней палаты законодательного органа Штатов.
Указано, что со стороны лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и главы республиканского меньшинства Митча Макконнелла Зеленскому поступило предложение выступить в 9 утра (в 17:00 по московскому времени) перед всем составом верхней палаты Конгресса.
Неизвестно, как поведёт себя Зеленский. Ведь ранее он струсил выступать перед американским Конгрессом, так как понял, что большинство настроено прекратить оказывать поддержку Киеву.
Напомним, что лидер Соединённых Штатов Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить его официальную резиденцию в Вашингтоне, чтобы обсудить нужды Киева. Мероприятие должно состояться во вторник, 12 декабря.
t.me / Zelenskiy / Official