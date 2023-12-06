В Госдуме рассказали о несбывшейся мечте конгрессменов из США плюнуть в экран с Зеленским

Уверен, что Зеленский отказался лишь потому, что узнал о степени раздражения, царящей среди американских политиков: плюнуть в экран уж точно могли, а обозвать последними словами – наверняка. Что уж говорить, если такой махровый русофоб, как Линдсей Грэм, теперь настаивает, что прежде нужно разобраться с внутренними проблемами США, а потом уже думать о какой-то Украине.