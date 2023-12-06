В Госдуме рассказали о несбывшейся мечте конгрессменов из США плюнуть в экран с Зеленским
Депутат ГД Журавлёв: Скандал в Конгрессе США из-за Украины приблизил нашу победу
В Госдуме рассказали о несбывшейся мечте конгрессменов из США плюнуть в экран с Зеленским. Обложка © Getty Images / Gustavo Valiente
Пирамида, выстроенная Западом на Украине, скоро рухнет, а значит, победа России уже не за горами. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя "секретный брифинг" в Конгрессе США о помощи Украине, который закончился скандалом.
По словам собеседника Лайфа, было бы "ещё веселее", если на том самом брифинге виртуально присутствовал бы Владимир Зеленский, как это изначально предполагалось.
Уверен, что Зеленский отказался лишь потому, что узнал о степени раздражения, царящей среди американских политиков: плюнуть в экран уж точно могли, а обозвать последними словами – наверняка. Что уж говорить, если такой махровый русофоб, как Линдсей Грэм, теперь настаивает, что прежде нужно разобраться с внутренними проблемами США, а потом уже думать о какой-то Украине.
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
Без оружейной и финансовой западной подпитки киевский режим уже совсем скоро "сдуется", добавил парламентарий.
Ранее Белый дом вслед за Госдепом официально заявил об исчерпании ресурсов для помощи ВСУ. Ресурсы Вашингтона на поставку оружия Киеву закончатся к концу 2023 года. Кроме того, новый кабинет министров Словакии отклонил идею об отправке военной помощи Украине, которую предложило предыдущее правительство.