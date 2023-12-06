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В Госдуме рассказали о несбывшейся мечте конгрессменов из США плюнуть в экран с Зеленским

Депутат ГД Журавлёв: Скандал в Конгрессе США из-за Украины приблизил нашу победу

6 декабря, 12:46
<p>В Госдуме рассказали о несбывшейся мечте конгрессменов из США плюнуть в экран с Зеленским. Обложка © Getty Images / Gustavo Valiente</p>

В Госдуме рассказали о несбывшейся мечте конгрессменов из США плюнуть в экран с Зеленским. Обложка © Getty Images / Gustavo Valiente

Пирамида, выстроенная Западом на Украине, скоро рухнет, а значит, победа России уже не за горами. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя "секретный брифинг" в Конгрессе США о помощи Украине, который закончился скандалом.

По словам собеседника Лайфа, было бы "ещё веселее", если на том самом брифинге виртуально присутствовал бы Владимир Зеленский, как это изначально предполагалось.

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Уверен, что Зеленский отказался лишь потому, что узнал о степени раздражения, царящей среди американских политиков: плюнуть в экран уж точно могли, а обозвать последними словами – наверняка. Что уж говорить, если такой махровый русофоб, как Линдсей Грэм, теперь настаивает, что прежде нужно разобраться с внутренними проблемами США, а потом уже думать о какой-то Украине.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Без оружейной и финансовой западной подпитки киевский режим уже совсем скоро "сдуется", добавил парламентарий.

Отставной военный из США поведал, о чём ему говорит взгляд Зеленского

Отставной военный из США поведал, о чём ему говорит взгляд Зеленского

Ранее Белый дом вслед за Госдепом официально заявил об исчерпании ресурсов для помощи ВСУ. Ресурсы Вашингтона на поставку оружия Киеву закончатся к концу 2023 года. Кроме того, новый кабинет министров Словакии отклонил идею об отправке военной помощи Украине, которую предложило предыдущее правительство.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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