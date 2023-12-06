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Отставной военный из США поведал, о чём ему говорит взгляд Зеленского

Американский подполковник Дэвис: Зеленский окончательно потерял уверенность

Опубликовано 6 декабря 2023, 11:49
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Фото © Сайт президента Украины

Фото © Сайт президента Украины

Владимир Зеленский демонстрирует окончательную потерю уверенности в его силах. Таким мнением поделился отставной американский подполковник Дэниел Дэвис. По его словам, огромные потери ВСУ и недостаток помощи от Запада заставили киевский режим разувериться в его победе.

"Вы можете видеть в его взгляде, что в нём больше нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам", — заявил Дэвис в своём блоге на YouTube.

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Ранее Белый дом вслед за Госдепом официально заявил об исчерпании ресурсов для помощи ВСУ. Ресурсы Вашингтона на поставку оружия Киеву закончатся к концу 2023 года. Кроме того, новый кабинет министров Словакии отклонил идею об отправке военной помощи Украине, которую предложило предыдущее правительство.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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