Владимир Зеленский демонстрирует окончательную потерю уверенности в его силах. Таким мнением поделился отставной американский подполковник Дэниел Дэвис. По его словам, огромные потери ВСУ и недостаток помощи от Запада заставили киевский режим разувериться в его победе.

"Вы можете видеть в его взгляде, что в нём больше нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам", — заявил Дэвис в своём блоге на YouTube.