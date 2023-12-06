В Конгрессе США признались, что они вынуждены "вот-вот" бросить Украину Конгрессмен Мёрфи: Уже не осталось сомнений, что США скоро бросят Украину 3662 3662 Вашингтон, как никогда, близок к тому, чтобы отказаться от дальнейшей поддержки Украины. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Вашингтон, как никогда, близок к тому, чтобы отказаться от дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил журналистам в среду член Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мёрфи.

"Не думаю, что есть какие-то сомнения насчёт того, что мы вот-вот бросим Украину", — приводит его слова FoxNews.

При этом конгрессмен предупредил, что "политические игры" республиканцев, по его мнению, доведут до войны в Европе. Именно на своих политических оппонентов представитель Демократической партии списывает ответственность за потенциальный провал голосования за выделение военной помощи Киеву.

Авторы Марина Калегина