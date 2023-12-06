В Конгрессе США признались, что они вынуждены "вот-вот" бросить Украину
Конгрессмен Мёрфи: Уже не осталось сомнений, что США скоро бросят Украину
Вашингтон, как никогда, близок к тому, чтобы отказаться от дальнейшей поддержки Украины. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov
Вашингтон, как никогда, близок к тому, чтобы отказаться от дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил журналистам в среду член Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мёрфи.
"Не думаю, что есть какие-то сомнения насчёт того, что мы вот-вот бросим Украину", — приводит его слова FoxNews.
При этом конгрессмен предупредил, что "политические игры" республиканцев, по его мнению, доведут до войны в Европе. Именно на своих политических оппонентов представитель Демократической партии списывает ответственность за потенциальный провал голосования за выделение военной помощи Киеву.
Ранее Белый дом вслед за Госдепом официально заявил об исчерпании ресурсов для помощи ВСУ. Ресурсы Вашингтона на поставку оружия Киеву закончатся к концу 2023 года. Кроме того, новый кабинет министров Словакии отклонил идею об отправке военной помощи Украине, которую предложило предыдущее правительство.