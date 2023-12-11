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Регион
Опубликовано 10 декабря 2023, 21:18
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Белый дом раскрыл дату встречи Байдена с Зеленским

Белый дом: Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне 12 декабря

Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Глава Соединённых Штатов Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить его официальную резиденцию в Вашингтоне, чтобы обсудить нужды Киева. Как говорится в распространённом письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, мероприятие должно состояться во вторник, 12 декабря.

"Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря", — говорится в заявлении представителя офиса американского лидера.

Представитель офиса американского лидера сообщил, что Байден и Зеленский будут обсуждать помощь киевскому режиму, пока Россия "наращивает ракетные и беспилотные удары". Также в заявлении говорится, что поддержка Украины Соединёнными Штатами является "жизненно важной в этот критический момент".

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Напомним, что месяц назад экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Зеленского совершить визит на Украину. Своё решение американский политик обосновал нежеланием встревать в отношения Киева и Белого дома.

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Алексей Соловьёв
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