Регион

Уведомления отключены

12 декабря, 00:32

Зеленскому предрекли отсутствие "тихой гавани" вне Украины

Посол Мирошник: Зеленскому вряд ли удастся спокойно жить в другой стране

Фигура Владимира Зеленского вызывает много негатива, что выражается в отказе республиканских сенаторов проводить с ним видеоконференцию и отказе парламентариев разных стран принимать его у себя. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

По его мнению, Зеленский погубил больше всего народу по сравнению с другими лидерами Незалежной и после ухода с должности вряд ли ему удастся спокойно жить. По мере падения интереса к Украине люди потеряют интерес и к Зеленскому, вряд ли кто-то обеспечит ему "тихую гавань" в другой стране.

"Он останется в истории как кровавый диктатор, в которого преобразился очень благообразный комик", — уверен посол.

Для чего Зеленского вызвали "на ковёр" в США 12 декабря

Для чего Зеленского вызвали "на ковёр" в США 12 декабря

А ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад сейчас рассматривает пять возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому, в том числе главкома ВСУ Валерия Залужного. Позже политолог сравнил шансы этих кандидатов на пост президента Украины.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров