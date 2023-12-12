Фигура Владимира Зеленского вызывает много негатива, что выражается в отказе республиканских сенаторов проводить с ним видеоконференцию и отказе парламентариев разных стран принимать его у себя. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

По его мнению, Зеленский погубил больше всего народу по сравнению с другими лидерами Незалежной и после ухода с должности вряд ли ему удастся спокойно жить. По мере падения интереса к Украине люди потеряют интерес и к Зеленскому, вряд ли кто-то обеспечит ему "тихую гавань" в другой стране.