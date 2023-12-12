Зеленскому предрекли отсутствие "тихой гавани" вне Украины
Посол Мирошник: Зеленскому вряд ли удастся спокойно жить в другой стране
Фигура Владимира Зеленского вызывает много негатива, что выражается в отказе республиканских сенаторов проводить с ним видеоконференцию и отказе парламентариев разных стран принимать его у себя. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.
По его мнению, Зеленский погубил больше всего народу по сравнению с другими лидерами Незалежной и после ухода с должности вряд ли ему удастся спокойно жить. По мере падения интереса к Украине люди потеряют интерес и к Зеленскому, вряд ли кто-то обеспечит ему "тихую гавань" в другой стране.
"Он останется в истории как кровавый диктатор, в которого преобразился очень благообразный комик", — уверен посол.
А ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад сейчас рассматривает пять возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому, в том числе главкома ВСУ Валерия Залужного. Позже политолог сравнил шансы этих кандидатов на пост президента Украины.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky