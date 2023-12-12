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Для чего Зеленского вызвали "на ковёр" в США 12 декабря

Почему визит Зеленского в Белый дом был организован в спешке, какие цели преследует и чего не расскажут в новостях после встречи с Байденом.

11 декабря, 21:42
<p>Для чего Владимир Зеленский летит в Вашингтон. Обложка © ТАСС / AP / Virginia Mayo</p>

Для чего Владимир Зеленский летит в Вашингтон. Обложка © ТАСС / AP / Virginia Mayo

Переговоры Зеленского и Байдена 12 декабря

О визите 12 декабря главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон написало издание Politico, позднее встречу с президентом США Джо Байденом подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Эта встреча станет очередной попыткой Белого дома оказать давление на Конгресс, который отказывается выделить Украине дополнительное финансирование. Во вторник утром Зеленский напрямую обратится к сенаторам, пытаясь убедить их отправить Киеву новый пакет "помощи" до конца года.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Фото © ТАСС AP / Patrick Semansky

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Фото © ТАСС AP / Patrick Semansky

Эксперты считают, что перспективы получения денег достаточно печальны. Ведь даже глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила американским СМИ, что у США остался примерно один миллиард долларов для финансирования восполнения собственных запасов вооружения и боеприпасов. Она также подняла непростой вопрос: "Стоит ли нам рисковать собственной боеготовностью, поскольку ситуация в мире становится всё сложнее?"

Напомним, с осени Конгресс блокирует транши Украине. 8 декабря ситуация не изменилась и на очередном заседании. Сенат США заблокировал выделение финансовой помощи Украине и Израилю на общую сумму более 110 миллиардов долларов (почти 102 миллиарда евро), запрос о котором подавал президент США Джо Байден.

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Ситуация накануне встречи 12 декабря

Перед визитом Зеленского в США глава СВР России Сергей Нарышкин официально озвучил данные спецслужбы об "обсуждении на Западе замены этой фигуры". Киевский режим неизбежно будет брошен своими западными хозяевами. Судя по оценкам американской разведки, с которыми ознакомилась российская спецслужба, совсем скоро.

Мэр Киева Виталий Кличко — одна из фигур на замену Зеленскому. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Gollnow

Мэр Киева Виталий Кличко — одна из фигур на замену Зеленскому. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Gollnow

По его словам, в качестве альтернативы на Западе рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака, экс-советника Зеленского Алексея Арестовича, мэра Киева Виталия Кличко. Сейчас в США и Европе обсуждают вариант создания из Украины "санитарного кордона" между Россией и Европой. Преемник нужен для того, чтобы реализовать этот сценарий.

Среди причин эксперты называют пустые обещания Зеленского победить Россию, его нежелание искать компромиссы в общении с зарубежными партнёрами и коррупцию, масштабы которой поражают даже опытных политиков.

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Для чего Зеленского вызвали в Вашингтон

Политолог-американист Малек Дудаков приводит данные последних опросов в США, согласно которым 48% американцев уверены, что США уже потратили слишком много средств на Украину. Только 27% считают, что Киеву отправлено нужное количество, а 11% готовы спустить ещё больше. Причём среди республиканцев две трети избирателей хотят сократить поток денег и оружия правительству Зеленского.

Президент США Джо Байден (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева). Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Джо Байден (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева). Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

— Именно поэтому в Вашингтон отправили Зеленского — лишь бы он убедил Конгресс до конца недели утвердить украинские транши. Но американское общество на фоне всех кризисов уже устало от бесконечных войн. Лишь 24% считают, что они стали лучше жить при Байдене. Так что затягивание обеих войн только играет на руку Трампу, который обещает устроить деэскалацию и наконец заняться реальными проблемами самих США, — говорит Дудаков.

Ряд экспертов полагают, что администрация Байдена настаивает на том, чтобы Зеленский согласился заморозить конфликт с весны 2024 года. В случае отказа от обновлённого плана Салливана Запад сократит финансирование Украины и уже открыто поддержит Залужного в качестве нового лидера.

Существует версия, что Зеленскому придётся озвучить свой уход и передать власть в другие руки — всё это может случиться до Нового года, так как целиком укладывается в логику избирательной кампании президента США, которую готовит Белый дом.

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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