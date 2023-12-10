Каковы реальные потери Украины в 2023 году Украинский телеканал сообщил о потерях в количестве миллиона с лишним боевиков ВСУ с начала спецоперации. Насколько реальными могут быть такие цифры и каковы действительные потери ВСУ в 2023 году. 91825 91825 Каковы реальные потери Украины в 2023 году. Обложка © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Громкий скандал разразился на Украине, когда местный телеканал "1+1" во время телемарафона, рассказывающего о победах украинской армии, в бегущей строке сообщил, что количество убитых и пропавших без вести с начала СВО украинских солдат составило 1 126 652 человека. Это самая большая цифра из когда-либо звучавших прежде. Реакция офиса главы киевского режима Зеленского последовала незамедлительно. Руководство телеканала заявило о якобы допущенной ошибке и принесло извинения.

Сотни тысяч убитых

Очевидно, что украинское командование тщательно скрывает реальные цифры потерь ВСУ, стремясь их приуменьшить. Однако правда всё равно прорывается в публичное пространство. То в пику главе киевского режима Зеленскому проговорится кто-то из высокопоставленных чиновников или военных, то союзники Киева из Европы и США выдадут нелицеприятную для Украины информацию, чтобы усмирить требования бывшего кавээнщика.

Так, в декабре прошлого года бывший на тот момент министром обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ходе мобилизации было призвано 950 тысяч украинцев и численность ВСУ составляет около миллиона человек. Поскольку известно, что до начала СВО в украинской армии служило 400 тысяч человек, нетрудно посчитать, что безвозвратные потери ВСУ на тот момент составили около 300 тысяч бойцов.

Много шума наделало и заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что, по её данным, украинские формирования за первые девять месяцев спецоперации потеряли 100 тысяч человек. Через несколько часов видеозапись с заявлением главы ЕК была удалена из Twitter, а Еврокомиссия выступила с опровержением: якобы фон дер Ляйен допустила случайную оговорку. Однако российские эксперты уверены, что никакой оговорки не было.

— Урсула фон дер Ляйен говорила только об убитых. В августе были утечки из украинского Генштаба, речь шла примерно о 70 тысячах погибших. Если взять средний темп боевых действий, сейчас, получается, порядка 100 тысяч. В день ВСУ теряют от 200 до 300 человек, причём это средние, не пиковые цифры. Так что Урсула просто проговорилась Владислав Шурыгин Военный эксперт

Американский эксперт, экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор, в конце декабря прошлого года также привёл близкую к прозвучавшим цифру потерь ВСУ — 257 000 человек. По его словам, такие данные сообщил главе Пентагона Ллойду Остину главком ВСУ Валерий Залужный.

Не устаёт подливать масла в огонь и соратник Зеленского — глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Выступая в фонде Маршалла в Вашингтоне, он заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Донбассе до тысячи солдат.

В боях со стороны ВСУ гибнет от 200 до 500 человек в день Давид Арахамия Глава украинской партии "Слуга народа"

Самоубийственное контрнаступление — потери 1:10

Широко распиаренное украинскими и западными СМИ контрнаступление ВСУ не только завершилось бесславным провалом, но и привело к росту и без того огромных потерь ВСУ в военном конфликте с Россией. Как заявил в ходе селекторного совещания с руководством Вооружённых сил РФ министр обороны России Сергей Шойгу, только с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц боевой техники.

Самоубийственное контрнаступление — потери 1:10. Фото © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Что же касается информации об общих потерях с начала СВО, то интересные данные опубликовало турецкое издание Hurseda Haber со ссылкой на некие источники в израильской разведке "Моссад". Согласно этим сведениям, через год после начала спецоперации Украина потеряла 157 тысяч человек убитыми, 234 тысячи бойцов было ранено, 17 230 солдат сдались в плен. Потери России по отношению к потерям Украины израильская разведка оценивает как 1:10.

Если судить по цифрам потерь Украины в ходе провального контрнаступления, приведённым главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, общий урон ВСУ с начала СВО к настоящему моменту может быть вдвое больше относительно данных израильской разведки. То есть они могут составлять около 300 тысяч человек убитыми и около 500 тысяч человек ранеными. Как видим, не очень далеко от цифр, фигурировавших в бегущей строке телеканала "1+1", который, похоже, случайно сообщил украинцам правдивую информацию о реальных потерях ВСУ.

Авторы Владимир Дюжий