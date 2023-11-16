Почему даже силовики Зеленского заговорили об окончании конфликта Как глава ГУР Кирилл Буданов нашёл вариант завершения конфликта по "японскому сценарию". И в чём здесь кроется подвох? 20092 20092 Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о возможности прекращения боевых действий между Россией и Украиной без договорённости о завершении конфликта. Обложка © Getty Images / Laurent Van Der Stockt

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о возможности прекращения боевых действий между Россией и Украиной без договорённости о завершении конфликта — по так называемому "японскому сценарию".

— Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — Россия и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, — рассказал он в интервью местным СМИ.

Однако эксперты отнюдь не считают такой сценарий вероятным. В нём нет ничего нового, он выглядит лишь как очередная мольба киевского режима о спасении от неминуемого краха, множество которых уже прозвучало из Незалежной за последнее время.

"Японский сценарий" Буданова всего лишь сигнализирует о скором военном поражении ВСУ в противостоянии с Россией. Фото © Getty Images / Pierre Crom

По мнению главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, "японский сценарий" Буданова всего лишь сигнализирует о скором военном поражении ВСУ в противостоянии с Россией.

— Речь идёт об очередном издании идеи о завершении боевых действий без ликвидации фашистского режима на Украине. Этот вариант лоббируют многие на Западе, чтобы дать украинскому фашизму передышку, время себе на производство вооружений и перевооружение ВСУ. А затем снова возобновить нападение на Россию. Очевидно, что в этом варианте официальный мирный договор Киеву и Западу совершенно не выгоден, раз пауза берётся только на подготовку к новым боям. Поэтому Буданов и выступает за то, что он назвал "японским вариантом" — заключить перемирие, дать ВСУ передышку, но мира, естественно, не заключать, поскольку это всего лишь пауза перед новым нападением на Россию, — прокомментировал Никита Мендкович.

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Предложение Буданова о "японском варианте" отнюдь не оригинально, поскольку ранее прозвучало заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о якобы обсуждающемся в Москве и Киеве "корейском варианте" завершения конфликта. "Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы", — напомним, заявлял Данилов. Однако тут же был уличён в обмане российской стороной.

— Никто об этом не говорит. Это очередная утка, — отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Этот вариант лоббируют многие на Западе, чтобы дать украинскому фашизму передышку, время себе на производство вооружений и перевооружение ВСУ. Фото © Shutterstock

А бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин ещё до начала СВО — в 2021 году — предлагал свой "японский сценарий". Он уговаривал США и вовсе оккупировать территорию Украины по примеру Японии.

— Мы должны начать разговор со следующих ключевых для нас тем. Первое — это радикальное увеличение военной помощи… и объём, и палитра вооружений, которые должны к нам поставляться и какие нам нужны. Второе — это заключение в будущем договора по безопасности и как часть этого процесса — размещение американских подразделений и элементов инфраструктуры на нашей территории, потому что это ключевой фактор безопасности… Это то, что нам нужно, и это то, что США имеют с ключевыми партнёрами, такими, как, например, Япония, — заявил он в преддверии визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

Завершение конфликта

Параллели между российско-украинским конфликтом и войной Советского Союза с Японией эксперты считают притянутыми за уши.

Фактически все звучащие из Киева варианты завершения конфликта преследуют одну цель — сохранение любой ценой нынешнего фашистского режима на Украине. Фото © Shutterstock

— Это совершенно другая ситуация. Япония — это страна, которая потерпела военное поражение от нас. От Японии никто не ожидал, что её войска через какое-то время пойдут отвоёвывать свои бывшие территории — это было физически невозможно. Буданов на самом деле занимается подменой понятий. Он хочет не японский вариант, а корейский вариант. Когда вроде бы как ничья, и все заморозили эту ничью, а не фиксация де-факто поражения Украины. Нам не нужна заморозка, — комментирует политолог Геворг Мирзаян.

Фактически все звучащие из Киева варианты завершения конфликта преследуют одну цель — сохранение любой ценой нынешнего фашистского режима на Украине. Однако тщетность этих попыток очевидна уже всем.

— Обратите внимание, украинское псевдоправительство начинает скулить о мире!!! Да, пока они ещё надуваются и выказывают свою гордыню и непокорность, но ход времени не остановить! Напомню, условия России достаточно просты: признание новых субъектов РФ (Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области); отказ от НАТО навсегда; денацификация (как минимум денацификация государственной политики); демилитаризация (отказ от тяжёлых наступательных вооружений). Так что ждём!!! — заявил уехавший из Киева в Москву в 2022 году правозащитник Валентин Рыбин.

Так что какие бы варианты — корейские, японские и прочие — не предлагали нынешние киевские правители, что бы ни кричали в Киеве: "Слава Украине!" или "Банзай!" — у завершения специальной военной операции на Украине будет только один вариант — российский.

— Спокойно идём к достижению своих целей и уверены, мы добьёмся реализации этих задач, которые перед собой ставили, — напомнил 5 октября на Валдайском форуме о перспективах завершения спецоперации президент России Владимир Путин.

Авторы Владимир Дюжий