"В Киеве думают, что с этим делать": Экс-депутат Рады заявил о смерти Буданова

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, информация поступила из Посольства Украины в Германии.

"Теперь в Киеве думают, что с этим делать, если вчера [президент Украины Владимир] Зеленский, явно находясь в неадекватном наркотическом состоянии, сообщил, что проводил с начальником ГУР Будановым совещание", — написал Кива в своём телеграм-канале.