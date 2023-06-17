"В Киеве думают, что с этим делать": Экс-депутат Рады заявил о смерти Буданова
Экс-депутат Верховной рады Кива: Умер глава военной разведки Украины Буданов
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, информация поступила из Посольства Украины в Германии.
"Теперь в Киеве думают, что с этим делать, если вчера [президент Украины Владимир] Зеленский, явно находясь в неадекватном наркотическом состоянии, сообщил, что проводил с начальником ГУР Будановым совещание", — написал Кива в своём телеграм-канале.
По его мнению, факт смерти будут скрывать столь долго, сколько это будет возможным.
Лайф напоминает: по данным СМИ, глава военной разведки Украины получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. Источники в силовых структурах говорили, что его увезли в берлинский госпиталь. Представитель ГУР Минобороны Украины же утверждал, что у главы ведомства "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". При этом ещё в начале июня в украинских СМИ появились сообщения о смерти Буданова. 16 июня Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета. При этом каких-либо фото или видео с заседания украинский президент не предоставил.
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