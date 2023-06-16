Представитель ГУР Минобороны Украины заявил, что Буданов в прекрасном здоровье

Юсов заявил, что лично общался с Будановым и убедился в его прекрасной форме. По словам представителя ГУР, Буданов полон планов, очень занят и имеет огромное количество задач.

Напомним, что Буданов 29 мая опубликовал видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. Это был последний раз, когда он появлялся на публике. На следующий день после этого дроны атаковали Москву. После этого Лайф писал о том, что Кирилл Буданов получил тяжёлое ранение в результате российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве в конце мая. По некоторым данным, его вывезли в Германию, где он проходит лечение в госпитале.