Появилось первое видео с Будановым после его исчезновения, но оно странное

Минобороны Украины на фоне начавшегося контрнаступления ВСУ выпустило видеоролик, в котором говорится, что "планы любят тишину". Интересно то, что там впервые после загадочного исчезновения показан глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Он сидит молча, напряжённо дышит и сурово смотрит в камеру.

Ролик на тему контрнаступления с участием Кирилла Буданова. Видео © Минобороны Украины

"Продолжение следует. Планы любят тишину", — говорится в ролике.

Буданов не появлялся на публике с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. На следующий день произошла атака дронов на Москву.