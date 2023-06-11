Появилось первое видео с Будановым после его исчезновения, но оно странное
Минобороны Украины опубликовало первое видео с Будановым после его исчезновения
Минобороны Украины на фоне начавшегося контрнаступления ВСУ выпустило видеоролик, в котором говорится, что "планы любят тишину". Интересно то, что там впервые после загадочного исчезновения показан глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Он сидит молча, напряжённо дышит и сурово смотрит в камеру.
Ролик на тему контрнаступления с участием Кирилла Буданова. Видео © Минобороны Украины
"Продолжение следует. Планы любят тишину", — говорится в ролике.
Буданов не появлялся на публике с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. На следующий день произошла атака дронов на Москву.
Напомним, 28 мая ВС РФ ударили высокоточным оружием по одному из украинских центров принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл, что это был за центр принятия решений — штаб военной разведки Незалежной в Киеве.
Минобороны Украины