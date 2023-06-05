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Опубликовано 5 июня 2023, 11:41
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В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы военной разведки Буданова

В Киеве назвали сообщения о гибели главы военной разведки Буданова вбросом

На Украине начала активно расходиться новость о гибели главы военной разведки Кирилла Буданова. В украинском Центре противодействия дезинформации выступили с опровержением.

Там заявили, что от имени украинских медиа распространяется новость о смерти Буданова. Согласно "этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре "Украинский дом" уже даже продолжается подготовка к его захоронению". При этом в центре утверждают, что подобные сообщения — информационный вброс.

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При этом Буданов не появляется на публике именно с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. На следующий день произошла атака дронов на Москву.

Напомним, 28 мая ВС РФ ударили высокоточным оружием по одному из украинских центров принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл, что это был за центр принятия решений — штаб военной разведки Незалежной в Киеве.

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Getty Images / Laurent Van Der Stockt

Иван Косицын
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