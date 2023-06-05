В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы военной разведки Буданова

На Украине начала активно расходиться новость о гибели главы военной разведки Кирилла Буданова. В украинском Центре противодействия дезинформации выступили с опровержением.

Там заявили, что от имени украинских медиа распространяется новость о смерти Буданова. Согласно "этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре "Украинский дом" уже даже продолжается подготовка к его захоронению". При этом в центре утверждают, что подобные сообщения — информационный вброс.

При этом Буданов не появляется на публике именно с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. На следующий день произошла атака дронов на Москву.