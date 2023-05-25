Бойцы Донбасса оставили главе украинской разведки "на память" осколок под сердцем

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что якобы получил три ранения во время боёв в Донбассе, одно из них оказалось тяжёлым — осколок мины попал ему прямо под сердце.

"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжёлое, но в принципе жить можно", — приводит слова Буданова УНИАН.