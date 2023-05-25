Бойцы Донбасса оставили главе украинской разведки "на память" осколок под сердцем
Глава украинской разведки Буданов заявил, что был тяжело ранен в Донбассе
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что якобы получил три ранения во время боёв в Донбассе, одно из них оказалось тяжёлым — осколок мины попал ему прямо под сердце.
"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжёлое, но в принципе жить можно", — приводит слова Буданова УНИАН.
Когда это произошло, Буданов не уточнил.
Сейчас более актуальны слухи о здоровье главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, который перестал появляться на публике в начале мая. Ранее российские СМИ узнали, что главком ВСУ получил серьёзные ранения в результате ракетного удара ВС РФ. Залужный якобы перенёс трепанацию черепа и, по прогнозам, будет жить, но продолжать службу не сможет. Хирург Александр Гоев рассказал Лайфу, что может ждать главкома ВСУ после такой операции.
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