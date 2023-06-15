СМИ узнали о тяжёлом ранении Буданова
РИА "Новости" сообщает о тяжёлом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжёлое ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве в конце мая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, раненого Буданова вывезли в Германию, где сейчас он проходит лечение в госпитале.
"Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым. После того как Буданова удалось извлечь из-под завалов, его эвакуировали вертолётом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, куда специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США", — заявил собеседник агентства.
По его данным, лечат Буданова в госпитале Бундесвера на Шарнхорстштрассе в Берлине. Глава ГУР может находиться в тяжёлом состоянии.
Буданов не появляется на публике с 29 мая. Примерно тогда же российские силы ударили высокоточным оружием по одному из украинских центров принятия решений. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл, что это был за центр принятия решений — как раз штаб военной разведки Незалежной в Киеве.
Напомним также, что ранее РИА "Новости" уже сообщало о тяжёлом ранении и трепанации черепа у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако позже украинские блогеры и политики "предъявили" публике главкома, у которого не было заметно следов ранения или операций.
Getty Images / Gian Marco Benedetto