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Опубликовано 15 июня 2023, 14:54
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СМИ узнали о тяжёлом ранении Буданова

РИА "Новости" сообщает о тяжёлом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжёлое ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве в конце мая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, раненого Буданова вывезли в Германию, где сейчас он проходит лечение в госпитале.

"Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым. После того как Буданова удалось извлечь из-под завалов, его эвакуировали вертолётом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, куда специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США", заявил собеседник агентства.

По его данным, лечат Буданова в госпитале Бундесвера на Шарнхорстштрассе в Берлине. Глава ГУР может находиться в тяжёлом состоянии.

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Буданов не появляется на публике с 29 мая. Примерно тогда же российские силы ударили высокоточным оружием по одному из украинских центров принятия решений. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл, что это был за центр принятия решений — как раз штаб военной разведки Незалежной в Киеве.

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Напомним также, что ранее РИА "Новости" уже сообщало о тяжёлом ранении и трепанации черепа у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако позже украинские блогеры и политики "предъявили" публике главкома, у которого не было заметно следов ранения или операций.

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Getty Images / Gian Marco Benedetto

Александра Вишнякова
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