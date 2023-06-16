Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов присутствовал на заседании военного кабинета в пятницу, 16 июня. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Было сегодня ещё одно событие, ещё один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов…", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
При этом каких-либо фото или видео с заседания украинский президент не предоставил.
Напомним, по данным СМИ, глава военной разведки Украины получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. Источники в силовых структурах говорят, что в настоящее время Буданов находится в госпитале Бундесвера в Берлине. Представитель ГУР Минобороны Украины утверждает, что у главы ведомства "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". При этом ещё в начале июня в украинских СМИ и вовсе появились сообщения о смерти Буданова.