Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета

"Было сегодня ещё одно событие, ещё один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов…", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.