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16 июня, 17:59

Больница бундесвера случайно выдала довод в пользу версии о лечении там раненого Буданова

В военном госпитале в Берлине, где может быть раненый Буданов, запретили съёмку

<p>Скриншот первого видео с Кириллом Будановым после его исчезновения. Фото © Минобороны Украины</p>

Скриншот первого видео с Кириллом Будановым после его исчезновения. Фото © Минобороны Украины

Сотрудники военного госпиталя в Берлине, где может находиться на лечении глава ГУР Украины Кирилл Буданов, запретили журналистам съёмку здания даже снаружи. В медучреждении отказались комментировать РИА "Новости" информацию о важном пациенте.

Больница бундесвера находится в берлинском центральном районе Митте. В госпитале с 2014 года проходили лечение ряд украинских активистов и военных.

Пушилин высказался о ранении Буданова при ударе по штабу военной разведки Украины

Пушилин высказался о ранении Буданова при ударе по штабу военной разведки Украины

Ранее СМИ сообщили, что глава военной разведки Украины получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. Источники в силовых структурах говорят, что в настоящее время Буданов находится в госпитале Бундесвера в Берлине. А представитель ГУР Минобороны Украины утверждает, что у главы ведомства "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". При этом ещё в начале июня в украинских СМИ и вовсе появились сообщения о смерти Буданова.

Андрей Бражников
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