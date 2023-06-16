Больница бундесвера случайно выдала довод в пользу версии о лечении там раненого Буданова
В военном госпитале в Берлине, где может быть раненый Буданов, запретили съёмку
Скриншот первого видео с Кириллом Будановым после его исчезновения. Фото © Минобороны Украины
Сотрудники военного госпиталя в Берлине, где может находиться на лечении глава ГУР Украины Кирилл Буданов, запретили журналистам съёмку здания даже снаружи. В медучреждении отказались комментировать РИА "Новости" информацию о важном пациенте.
Больница бундесвера находится в берлинском центральном районе Митте. В госпитале с 2014 года проходили лечение ряд украинских активистов и военных.
Ранее СМИ сообщили, что глава военной разведки Украины получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. Источники в силовых структурах говорят, что в настоящее время Буданов находится в госпитале Бундесвера в Берлине. А представитель ГУР Минобороны Украины утверждает, что у главы ведомства "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". При этом ещё в начале июня в украинских СМИ и вовсе появились сообщения о смерти Буданова.