Пушилин высказался о ранении Буданова при ударе по штабу военной разведки Украины

Врио главы ДНР Денис Пушилин не обладает достоверной и проверенной информацией о состоянии руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова, о тяжёлом ранении которого ранее сообщили СМИ. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).