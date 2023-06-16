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Опубликовано 16 июня 2023, 10:00
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Пушилин высказался о ранении Буданова при ударе по штабу военной разведки Украины

Пушилин прокомментировал данные о ранении Буданова при ракетном ударе по ГУР

Скриншот первого видео с Кириллом Будановым после его исчезновения. Фото © Минобороны Украины

Скриншот первого видео с Кириллом Будановым после его исчезновения. Фото © Минобороны Украины

Врио главы ДНР Денис Пушилин не обладает достоверной и проверенной информацией о состоянии руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова, о тяжёлом ранении которого ранее сообщили СМИ. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Находясь в Питере, трудно контролировать ситуацию в Киеве… У меня нет достоверной, проверенной информации", — сказал Пушилин журналистам РИА "Новости".

Появилось первое видео с Будановым после его исчезновения, но оно странное
Появилось первое видео с Будановым после его исчезновения, но оно странное

По данным же агентства, глава военной разведки Украины получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. Источники в силовых структурах говорят, что в настоящее время Буданов находится в госпитале Бундесвера в Берлине. А представитель ГУР Минобороны Украины утверждает, что у главы ведомства "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". При этом ещё в начале июня в украинских СМИ и вовсе появились сообщения о смерти Буданова.

Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины
Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины
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Андрей Бражников
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