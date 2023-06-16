Пушилин высказался о ранении Буданова при ударе по штабу военной разведки Украины
Пушилин прокомментировал данные о ранении Буданова при ракетном ударе по ГУР
Скриншот первого видео с Кириллом Будановым после его исчезновения. Фото © Минобороны Украины
Врио главы ДНР Денис Пушилин не обладает достоверной и проверенной информацией о состоянии руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова, о тяжёлом ранении которого ранее сообщили СМИ. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Находясь в Питере, трудно контролировать ситуацию в Киеве… У меня нет достоверной, проверенной информации", — сказал Пушилин журналистам РИА "Новости".
По данным же агентства, глава военной разведки Украины получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. Источники в силовых структурах говорят, что в настоящее время Буданов находится в госпитале Бундесвера в Берлине. А представитель ГУР Минобороны Украины утверждает, что у главы ведомства "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". При этом ещё в начале июня в украинских СМИ и вовсе появились сообщения о смерти Буданова.