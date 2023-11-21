Сколько людей потеряла Украина и почему на фронт хотят отправить студентов и женщин Киев не остановится перед уничтожением собственного населения, в топку "мясных штурмов" чиновники режима готовы бросать женщин и 18-летних ребят. Какая ситуация сейчас в ВСУ? 13235 13235 Кого Киев готов посылать на убой ради интересов Запада. Обложка © Getty Images / Diego Fedele

Уже сейчас, по разным оценкам, на Украине осталось меньше 20 миллионов человек. При этом порядка половины из них — мужчины. Способных держать оружие в руках — ещё меньше. Мобилизационный ресурс киевского режима снижается. Уменьшается и количество военнослужащих. Однако это не смущает главу киевского режима Зеленского. Его подручные продолжают проводить мобилизацию, но загребать новых людей в вооружённые силы страны, проводящей "мясные штурмы", всё сложнее. Регулярно работники центров комплектования получают отпор. Те, кто может спастись от попадания в ВСУ, делают это без зазрения совести.

Количество ликвидированных

Потери украинской стороны в конфликте посчитать сложно. Киев не разглашает количество погибших. 18 августа 2023 года в статье The New York Times говорилось уже о 70 тысячах убитых и от 100 до 120 тысяч раненых. При этом каких-то официальных подтверждений этой информации нет, но стоит учесть, что летом ещё шло так называемое контрнаступление украинских войск на Запорожском направлении, где тоже были большие потери. В конце октября 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ликвидировано свыше 90 тысяч боевиков ВСУ. При этом некоторые американские военные озвучивают куда более значительные цифры.

— Глупейшим решением администрации Байдена была Украина. Война проиграна, украинская нация разрушена. Убито более 500 тысяч украинских солдат, — написал в социальных сетях полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

Цифры, приведённые офицером, конечно, кажутся нереальными, но если вспомнить прогулки по минным полям на Запорожье, попытки остаться в Бахмуте и Авдеевке, удержание Купянска и высадку на левом берегу Днепра, то в них можно и поверить. Не зря предприниматель Илон Маск сказал, что Зеленский уже давно живёт в реальности мясника.

Как и в западных странах, так и на самой Украине прекрасно знают, что Владимир Зеленский не бережёт личный состав. Когда он вмешивается в дела военных, тогда и появляются "мясные штурмы" ради картинки, рассчитанной на внутреннего потребителя. В свою очередь, рядовой украинец несильно стремится идти защищать киевский режим.

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Могилизация Украины

Количество населения сокращается. Что для Киева ещё хуже, снижается и число идейных людей, готовых взять в руки оружие. Повестки вручать всё сложнее, так как мужчины не готовы погибнуть неизвестно за что, поэтому приходится придумывать новые способы вовлечения. Например, адвокат Андрей Мережицкий сообщил, что повестки начали прикреплять к платёжкам за услуги ЖКХ. Интересно, что такие повестки не считаются вручёнными, поэтому всё рассчитано на страх получателя.

Вместе с этим из-за нехватки людей на Украине начали готовить население к тому, что призывать в вооружённые силы будут самых молодых. Командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ Пётр Горбатенко открыто заявил, что студенты могли бы и повоевать.

— Нужно мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят? Подходят. Они что, не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов и не рождён для войны. Всё добывается, всё готовится. Вопрос в подходе к подготовке, — считает Горбатенко.

В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая уже подготовила соответствующий законопроект. Она предлагает лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, а также супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предлагает лишить отсрочки от мобилизации студентов. Фото © ТАСС / ZUMA

— Естественно, что мобрезерв исчерпывается. Те мужчины призывного возраста, которые ещё остались на Украине, не горят желанием умирать и всячески прячутся от мобилизации. Со студентами, кстати, будет примерно такая же картина — они пошли учиться, а не воевать, то есть не горят желанием попасть на фронт. И если их начнут призывать — они начнут прятаться и убегать. И в результате сильного прироста мобилизованных это не даст. Дальше начнётся потеря боеспособности частей и соединений из-за неполной комплектации, низкая мораль среди остающихся, ослабление фронта и массовая сдача в плен (на днях сдалась целая рота в полном составе). На фоне отсутствия денег и военной помощи это только усилится, — пояснил военный эксперт Александр Роджерс. Осталось только расширить мобилизацию на женщин. Кстати, представительницы прекрасного пола уже замечены на фронте.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале сообщил, что главарю киевского режима его британские и американские советники рекомендуют снизить призывной возраст до 17 лет. Похоже, что в Киеве реально готовы отправлять детей умирать. Кроме того, верхняя планка призыва может быть поднята до 70 лет. Конечно, Зеленскому это выгодно, так как старики вряд ли вернутся с фронта, а значит, пенсионеров станет меньше. Мало того, президенту Украины советуют провести мобилизацию женщин.

— Мобилизационные мероприятия украинской власти говорят о том, что потенциал набора в армию на Украине закончился. Средний возраст украинских бойцов — 43 года, а средняя продолжительность жизни на передовой — 48 дней. Сейчас, говоря об украинских бойцах в окопах, мы понимаем, что они были отправлены на фронт в третьей декаде октября. Украина в дальнейшем будет мобилизовывать не только студентов, но и стариков, и детей, и беременных женщин в надежде на то, что западное руководство предоставит кредиты, которые осядут на счетах Зеленского, Данилова и прочих Подоляк, — отмечает военный эксперт Александр Матюшин, добавив, что украинские военные, как рядовые, так и командный состав, признают, что людей нет.

— У нас проблемы с резервами. Мой муж-военный рассказывает мне о ситуации на линии фронта, и я понимаю, что у нас заканчиваются люди. Да, многих россиян убивают, но их число, похоже, не иссякает, — рассказала в беседе с CNN медицинский работник.

Решить проблемы с нехваткой численного состава могли бы наёмники, но и они уже не едут на Украину, а те, кто едет, далеко не лучшие военные.

Наёмники не помогут

В начале специальной военной операции наёмники из разных стран ринулись на Украину. Оно и понятно, в Интернациональном легионе обещали неплохо платить, да и западная машина пропаганды давила на то, что русские — не воины.

В июле 2023 года российское оборонное ведомство сообщило, что на Украину с 24 февраля 2022 года официально прибыло 11 675 иностранных наёмников из 84 государств. Всё тот же полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в большинстве своём "солдаты удачи" уехали по домам.

Наёмники оказались не особо боеспособными. Да, были те, кто прошёл боевые действия и знал, что его ждёт, но те, кто повёлся на пропаганду, были дилетантами и поэтому решили уехать с Украины. Некоторые это сделали в цинковых гробах. Офицер ВСУ Денис Костюк считает, что заполнить пробелы в украинской армии гости не способны.

"Солдаты удачи" не помогут. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

— Многие из них приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме. Как правило, они не понимают, во что ввязываются, — отметил боевик.

Ещё одна черта наёмников — творить беспредел. Например, испанец Педро Диас Флорес, ликвидированный под Бахмутом, отрезал пальцы у российских военных, а потом продавал их в забальзамированном виде. Были и те, кто перерезал нашим воинам сухожилия и заставлял переплывать реку. Это явно не военные, а садисты, которые приехали на сафари.

Любят легионеры и после алкоголя устроить драки. В Киеве подрались подданный Великобритании Лион Мшери, гражданин США Рони Редет, обладатель канадского паспорта Томас Морис и румын Арпадо Верес. Итог таков, что британец взялся за нож и порезал американца и канадца, румыну просто сломал челюсть. Ну и нужны ли такие кадры украинской армии?

Безусловно, вопрос комплектования подразделений ВСУ будет стоять всё острее. Боевые действия до последнего украинца продолжатся, однако на Западе постепенно, судя по всему, готовы идти на мировую. Киев не готов, а значит, ещё тысячи украинцев найдут свой последний приют в землях Новороссии.

Авторы Даниил Черных