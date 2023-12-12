Речь Зеленского в Конгрессе США назвали "старым хламом"

Владимир Зеленский на встрече с сенаторами и спикером Палаты представителей США не смог сказать ничего нового. Об этом заявил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт, его цитирует издание New York Times.

"Это всё тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", — прокомментировал речь Зеленского Шмитт.

После встречи с главой киевского режима сенатор сделал ещё одно заявление, однако уже в отношении президента США Джо Байдена. По его словам, американский лидер не желает обсуждать назревшую проблему на американских границах, вместо этого сенаторам приходится слушать разговоры Зеленского о рубежах Украины.

Сенатор США от штата Миссури Эрик Шмитт о границах Соединённых Штатов и Украины. Видео © X / Eric Schmitt