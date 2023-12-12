Речь Зеленского в Конгрессе США назвали "старым хламом"
NYT: Сенатор США Шмитт заявил, что Зеленский не сказал в Конгрессе ничего нового
Владимир Зеленский на встрече с сенаторами и спикером Палаты представителей США не смог сказать ничего нового. Об этом заявил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт, его цитирует издание New York Times.
"Это всё тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", — прокомментировал речь Зеленского Шмитт.
После встречи с главой киевского режима сенатор сделал ещё одно заявление, однако уже в отношении президента США Джо Байдена. По его словам, американский лидер не желает обсуждать назревшую проблему на американских границах, вместо этого сенаторам приходится слушать разговоры Зеленского о рубежах Украины.
Сенатор США от штата Миссури Эрик Шмитт о границах Соединённых Штатов и Украины. Видео © X / Eric Schmitt
"С Зеленским мы говорили об Украине и её границах, но Джо Байден, президент этой страны, абсолютно не принимает участия в обсуждении наших границ... Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно", — подчеркнул Шмитт в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.
Напомним, президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить его резиденцию в Вашингтоне для обсуждения поддержки Киева. В ходе визита он также вновь выступил перед Сенатом Конгресса, где ранее заблокировали вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. В свою очередь в Кремле отметили, что будут внимательно наблюдать за этой поездкой. Подробнее о том, почему визит был организован в спешке, какие цели преследует Зеленский и чего не расскажут в новостях после встречи с Байденом, — в нашем материале.
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