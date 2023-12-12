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12 декабря, 15:35

Захарова назвала Зеленского "кровавым джокером", обрёкшим Украину на мрачное будущее

Захарова: Последствия действий Зеленского будет расхлёбывать народ Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о том, что последствия деяний и решений Владимира Зеленского придётся расхлёбывать народу Украины.

"Чёрная метка, страшная карта легла на Украину в виде этого кровавого джокера. Я имею в виду Зеленского. Не знаю, кто понесёт ответственность, но колоссальное бремя всего того, что он наворотил в стране, будет нести народ Украины",  сообщила она в беседе с телеканалом "360".

Дипломат отметила, что вся история развития Украины после развала СССР "вызывает оторопь" и должна быть включена в учебники. На момент выхода из состава Союза украинское государство было абсолютно благополучным, у него не было конфликтов, зато имелись богатейшие запасы природных ресурсов, выход к морям, наука, промышленность, техника, плодородная земля и многонациональный народ. И всё это было разрушено и перечёркнуто.

По мнению Захаровой, в новейшей истории нет более яркого примера того, что происходит со странами и народами, которые решили пренебречь своей историей, перестали чтить собственных героев, поддались внешнему влиянию и с готовностью отказались от всего, что было святого, чтобы продаться за гроши. Она привела в пример смену риторики мэром Киева Виталием Кличко. Полтора года назад он говорил: "Всё будет нормально, заграница нам поможет", а сейчас без обиняков сообщает, что теперь на карту поставлено дальнейшее существование Украины.

"Другое дело, что ответ на этот вопрос тоже все уже знают",  заметила представитель МИД и добавила, что единственным, кто мог гарантировать Украине благополучие, был президент России Владимир Путин. Однако все его попытки этого добиться были попраны, вымараны и осквернены.

Захарова сочла бессмысленной смену Зеленского на Залужного

Захарова сочла бессмысленной смену Зеленского на Залужного

Ранее Захарова заявила, что Зеленский полетел в Вашингтон, чтобы "шаромыжничать" и упрашивать Белый дом не останавливать финансирование киевского режима. По её словам, он отправился в столицу Штатов с протянутой рукой.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office

Юрий Лысенко
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