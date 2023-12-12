Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о том, что последствия деяний и решений Владимира Зеленского придётся расхлёбывать народу Украины.

"Чёрная метка, страшная карта легла на Украину в виде этого кровавого джокера. Я имею в виду Зеленского. Не знаю, кто понесёт ответственность, но колоссальное бремя всего того, что он наворотил в стране, будет нести народ Украины", — сообщила она в беседе с телеканалом "360".

Дипломат отметила, что вся история развития Украины после развала СССР "вызывает оторопь" и должна быть включена в учебники. На момент выхода из состава Союза украинское государство было абсолютно благополучным, у него не было конфликтов, зато имелись богатейшие запасы природных ресурсов, выход к морям, наука, промышленность, техника, плодородная земля и многонациональный народ. И всё это было разрушено и перечёркнуто.

По мнению Захаровой, в новейшей истории нет более яркого примера того, что происходит со странами и народами, которые решили пренебречь своей историей, перестали чтить собственных героев, поддались внешнему влиянию и с готовностью отказались от всего, что было святого, чтобы продаться за гроши. Она привела в пример смену риторики мэром Киева Виталием Кличко. Полтора года назад он говорил: "Всё будет нормально, заграница нам поможет", а сейчас без обиняков сообщает, что теперь на карту поставлено дальнейшее существование Украины.

"Другое дело, что ответ на этот вопрос тоже все уже знают", — заметила представитель МИД и добавила, что единственным, кто мог гарантировать Украине благополучие, был президент России Владимир Путин. Однако все его попытки этого добиться были попраны, вымараны и осквернены.