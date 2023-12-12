Захарова сочла бессмысленной смену Зеленского на Залужного

Замена Владимира Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного или другого политика ситуации на Украине не изменит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, все украинские деятели — марионетки в западных руках.

"Возможная смена Зеленского на Залужного или любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они действительно из разряда марионеток в руках своих хозяев — это Штаты, сателлиты и так далее, Британия", — заявила Захарова на брифинге.