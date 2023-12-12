Захарова сочла бессмысленной смену Зеленского на Залужного
Захарова: Зеленский и Залужный — марионетки в руках Запада
Замена Владимира Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного или другого политика ситуации на Украине не изменит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, все украинские деятели — марионетки в западных руках.
"Возможная смена Зеленского на Залужного или любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они действительно из разряда марионеток в руках своих хозяев — это Штаты, сателлиты и так далее, Британия", — заявила Захарова на брифинге.
Дипломат отметила, что тех, кто действует в интересах народа и осуществляет национальную политику, можно считать настоящими военными, а "проплаченных Вашингтоном деятелей" кроме как "марионеточными героями" назвать не получается.
Напомним, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад сейчас рассматривает пять возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому. Среди них в том числе Залужный, с которым у Зеленского обострился конфликт после того, как генерал в интервью журналу Econimist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением высокопоставленного военного и призвал Залужного не заниматься политикой, а некоторые члены пропрезидентской партии "Слуга народа" и вовсе начали требовать отставки генерала. Конфликт дошёл даже до США: ранее представители Киева и Вашингтона обсуждали ситуацию во время встречи.
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