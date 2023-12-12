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В Кремле взяли под наблюдение новую поездку Зеленского к Байдену

Песков: Итоги встречи Байдена и Зеленского не изменят ситуации на поле боя

12 декабря, 09:45
<p>Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency</p>

Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency

Результаты переговоров президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским никак не повлияют на ход спецоперации, даже если Киев в очередной раз выпросит у Вашингтона помощь. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметив, что Кремль будет следить за поездкой очень внимательно.

"Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в её экономику", — объяснил он.

Песков подчеркнул, что визит Зеленского в США не скажется на проведении спецоперации. При этом, по его словам, Кремль всё же будет внимательно следить за сегодняшней встречей политиков.

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Напомним, президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить его резиденцию в Вашингтоне для обсуждения поддержки Киева. В ходе визита он также вновь выступит перед Сенатом Конгресса. Подробнее о том, почему поездка была организована в спешке, какие цели преследует Зеленский и чего не расскажут в новостях после встречи с Байденом, — в нашем материале.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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