В Кремле взяли под наблюдение новую поездку Зеленского к Байдену Песков: Итоги встречи Байдена и Зеленского не изменят ситуации на поле боя 12 декабря, 09:45 Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency

Результаты переговоров президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским никак не повлияют на ход спецоперации, даже если Киев в очередной раз выпросит у Вашингтона помощь. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметив, что Кремль будет следить за поездкой очень внимательно.

"Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в её экономику", — объяснил он.

Песков подчеркнул, что визит Зеленского в США не скажется на проведении спецоперации. При этом, по его словам, Кремль всё же будет внимательно следить за сегодняшней встречей политиков.

Авторы Татьяна Миссуми