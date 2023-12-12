В Кремле взяли под наблюдение новую поездку Зеленского к Байдену
Песков: Итоги встречи Байдена и Зеленского не изменят ситуации на поле боя
Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency
Результаты переговоров президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским никак не повлияют на ход спецоперации, даже если Киев в очередной раз выпросит у Вашингтона помощь. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметив, что Кремль будет следить за поездкой очень внимательно.
"Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в её экономику", — объяснил он.
Песков подчеркнул, что визит Зеленского в США не скажется на проведении спецоперации. При этом, по его словам, Кремль всё же будет внимательно следить за сегодняшней встречей политиков.
Напомним, президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить его резиденцию в Вашингтоне для обсуждения поддержки Киева. В ходе визита он также вновь выступит перед Сенатом Конгресса. Подробнее о том, почему поездка была организована в спешке, какие цели преследует Зеленский и чего не расскажут в новостях после встречи с Байденом, — в нашем материале.