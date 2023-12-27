Названо кардинальное изменение в позиции Байдена о помощи Украине

Президент США Джо Байден изменил свою позицию по поводу помощи Украине, напомнив Владимиру Зеленскому, что поставки оружия не будут продолжаться вечно. Об этом пишет хорватское издание Geopolitika.news.

"Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине "столько, сколько это будет возможным". Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую, как мантру, повторяли и многие другие, об оказании помощи Киеву "столько, сколько потребуется", — говорится в публикации.

По словам автора материала, Байден изменил риторику и в отношении России. Лидер Соединённых Штатов во время встречи с Зеленским не говорил о необходимости нанести стратегическое поражение Москве.