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Опубликовано 27 декабря 2023, 12:40

Украинский генерал предрёк ВСУ "ещё более тяжёлый год"

Генерал ВСУ Тарнавский: Следующий год окажется для Украины ещё более тяжёлым

Следующий год будет для Украины ещё более тяжёлым. С таким прогнозом выступил командующий группировкой ВСУ "Таврия" генерал Александр Тарнавский. По его словам, в 2024 году армия страны "должна заканчивать ведение боевых действий".

"Думаю, что следующий год будет, возможно, ещё более тяжёлым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели — выхода на наши границы, она будет ещё сложнее. И враг об этом знает" — сказал Тарнавский в интервью британской телекорпорации Би-би-си.

Украинский генерал также назвал текущую обстановку на поле боя "напряжённой и сложной". Как он считает, для успеха на фронте Киеву необходимы дополнительные силы и средства, однако и это не гарантирует результата. Сколько бы ни было ресурсов, как технических, так и человеческих, их всё равно будет мало, резюмировал Тарнавский.

В США допустили поражение Киева весной 2024 года
В США допустили поражение Киева весной 2024 года

Между тем в США заявили, что ВСУ обречены на провал даже с американской помощью. По словам военных экспертов, Киеву всё труднее пополнять армию, которая понесла существенные потери на поле боя в уходящем году. Так, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общего урона за всю СВО.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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