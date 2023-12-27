Украинский генерал предрёк ВСУ "ещё более тяжёлый год"
Генерал ВСУ Тарнавский: Следующий год окажется для Украины ещё более тяжёлым
Следующий год будет для Украины ещё более тяжёлым. С таким прогнозом выступил командующий группировкой ВСУ "Таврия" генерал Александр Тарнавский. По его словам, в 2024 году армия страны "должна заканчивать ведение боевых действий".
"Думаю, что следующий год будет, возможно, ещё более тяжёлым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели — выхода на наши границы, она будет ещё сложнее. И враг об этом знает" — сказал Тарнавский в интервью британской телекорпорации Би-би-си.
Украинский генерал также назвал текущую обстановку на поле боя "напряжённой и сложной". Как он считает, для успеха на фронте Киеву необходимы дополнительные силы и средства, однако и это не гарантирует результата. Сколько бы ни было ресурсов, как технических, так и человеческих, их всё равно будет мало, резюмировал Тарнавский.
Между тем в США заявили, что ВСУ обречены на провал даже с американской помощью. По словам военных экспертов, Киеву всё труднее пополнять армию, которая понесла существенные потери на поле боя в уходящем году. Так, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общего урона за всю СВО.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo