Внутренние проблемы киевского режима по вопросам мобилизации делают помощь Соединённых Штатов бессмысленной. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер.

По словам аналитика, Киеву всё труднее и труднее пополнять Вооружённые силы Украины, которые понесли существенные потери на поле боя в уходящем году. Политолог считает, что "украинские войска обречены", так как у противника российских военных нет ни достаточного количества людей, ни необходимой техники, чтобы сдержать натиск ВС РФ.

"У ВСУ огромные проблемы, поэтому вполне вероятно, что русские продолжат доминировать на поле боя независимо от того, дадим мы им денег или нет", — заключил Миршаймер.